مصر.. الداخلية تكشف ما فعله سائق بطفلة عمرها 7 سنوات قبل فراره

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN-- كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات تعرض طالبة عمرها 7 سنوات للتحرش من سائق سيارة وقيامه بأفعال خادشة للحياء معها قبل فراره في محافظة القليوبية.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان بنها بمديرية أمن القليوبية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سير كريمته (طالبة سن 7) بدائرة القسم، فُوجئت بتوقف سيارة (فان)، وقيام قائدها بالتحرش بها والإتيان بأفعال خادشة للحياء ولاذ بالفرار".

وأضافت وزارة الداخلية المصرية أنه "عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة أول بنها) والسيارة قيادته المستخدمة في الواقعة".

وختمت الوزارة قائلة: "وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

ونشرت الوزارة صورة لمرتكب الواقعة مغطى الوجه وأرفقتها بمنشوره عبر حسابها على "إكس".