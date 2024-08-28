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القدس (CNN)-- دعا رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، للعودة إلى "العمليات الاستشهادية"، في دعوة لجميع الفلسطينيين لمقاومة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.

كان مشعل مسؤولًا رفيع المستوى في حماس منذ ظهورها في عام 1987. شغل منصب رئيس المكتب السياسي لحماس في عام 1996 ومرة ​​أخرى في عام 2013.

في خطاب له الأربعاء، قال مشعل "عمليات المقاومة في الضفة الغربية تتصاعد على الرغم من الظروف القاسية... نريد العودة إلى العمليات الاستشهادية، هذه حالة لا يصلح لها إلا الصراع المفتوح، هم يقاتلوننا بصراع مفتوح ونحن نواجههم بصراع مفتوح”.

"لقد فتح العدو الصراع على جميع الجبهات، ساعيًا لنا جميعًا، سواء كنا نحارب أم لا. يقول العدو، "أنا مجنون"، ويعود الأمر إلى الأمة لتحمل مسؤولياتها. أكرر دعوتي للجميع للمشاركة في جبهات متعددة في المقاومة الفعلية ضد الكيان الصهيوني".

كما انتقد مشعل الجهود الدبلوماسية الأمريكية في محاولة التوسط في وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، متهمًا الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بـ"أسلحة الدمار".