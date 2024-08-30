دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، الجمعة، أن الأسطول البحري الإيراني یتواجد في منطقة شمال المحيط الهندي، وخاصة في البحر الأحمر وخليج عدن، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف الأدمیرال شهرام إیراني، الجمعة، أن الهدف من تواجد القوات البحرية لبلاده في تلك المنطقة هو "لضمان أمن الشحن البحري" حسب زعمه، وطبقا لما أوردت وكالة "إرنا".

وقال الأدمیرال إیراني: "العدو یحاول أن يجعل منطقة شمال المحيط الهندي تبدو غير آمنة، إلا أن أسطول البحري الإيراني لا يزال متواجدا في هذه المنطقة، وقد أصبح هذا التواجد أكثر اتساعا مقارنة بالماضي".

وذكر الأدميرال شهرام إيراني أن "البحرية الإيرانية لديها ما وصفها بأنها (مهمة كبيرة) في المیاه الدولیة، وهي على جدول أعمالها وستكملها قريبا"، طبقا لما نقلت عنه وكالة "إرنا".

وكان كبار المسؤولين الإيرانيين توعدوا مرارا وتكرارا بالرد على إسرائيل بعد اتهامها بأنها تقف وراء مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.