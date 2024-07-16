الجيش الأمريكي: الحوثيون هاجموا سفينة تملكها إسرائيل في البحر الأحمر

قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

ما الصاروخ الذي استهدف به الحوثيون سفينة الشحن الأمريكية؟ مراسل CNN يوضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت القيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء، عن هجومين جديدين شنهما المتمردون الحوثيون في اليمن، على سفينة تحمل الزيت النباتي مملوكة لإسرائيل، وناقلة نفط خام تديرها اليونان في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا فجر الثلاثاء: "في الـ24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير خمس طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين المدعومين من إيران، 3 منها فوق البحر الأحمر واثنتان فوق المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضافت "سنتكوم" في منشورها: "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. ويتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنًا".

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنه "بالإضافة إلى ذلك، شن الحوثيون المدعومون من إيران هجمات متعددة على سفينة "إم تي بنتلي I"، وهي ناقلة ترفع علم بنما وتملكها إسرائيل وتديرها موناكو في البحر الأحمر وتحمل شحنة من الزيت النباتي من روسيا إلى الصين. استخدم الحوثيون ثلاث قوارب في هذا الهجوم، زورقا مسيّرا واحدا وقاربين صغيرين. لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات حتى الآن".

وأكدت "سنتكوم" أنه "في وقت لاحق، أطلق الحوثيون صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، باتجاه البحر الأحمر صوب السفينة "إم تي بنتلي I". لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات في هذا الوقت".

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الحوثيين هاجموا "ناقلة النفط الخام (إم تي كيوس لايون)، وهي ناقلة نفط خام لجزر مارشال وترفع العلم الليبيري وتديرها اليونان بواسطة زورق مسيّر في البحر الأحمر. تسبب الزورق المسيّر في حدوث أضرار، لكن لم تطلب السفينة (إم تي كيوس لايون) المساعدة. ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات في هذا الوقت".

ومن جانبهم، أعلن الحوثيون، الثلاثاء، تنفيذ عمليات عسكرية نوعية استهدفت ثلاث سفن في البحر الأحمر والبحر المتوسط"، بحسب ما أوردت وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء في بيان.

وأوضح الحوثيون أن "العملية الأولى نفذتها القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير بعدد من الزوارق والطائرات المسيرة والصواريخ البالستية واستهدفت السفينة (BENTLEY I) في البحر الأحمر.

وأضاف الحوثيون "أن العملية الثانية استهدفت السفينة (CHIOS Lion) النفطية في البحر الأحمر بزورق مسير وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة"، طبقا لما نقلت وكالة "سبأ" التي يديرها الحوثيون.

وأردف الحوثيون قائلين إن "العملية الثالثة نفذتها القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية في البحر المتوسط، واستهدفت السفينة (Olvia)، وحققت العملية هدفها بنجاح"، بحسب زعمهم.