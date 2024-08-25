هل لا تزال إيران عازمة على مهاجمة إسرائيل ردًا على اغتيال هنية؟

احتمالات الخطأ في التقدير بالرد الإيراني على إسرائيل.. خبير يوضح لـCNN ما قد نشهده

لماذا يشكل اغتيال هنية في طهران "إحراجًا كبيرًا" لإيران وما خيارات الرد المتاحة لها؟ مراسل CNN يحلل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، مساء السبت، إن هناك "أخبارًا جيدة"، في معرض رده على تساؤلات بشأن الرد على إسرائيل، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقبل مغادرته معبر خسروي الحدودي في مدينة قصر شرين الواقع بين إيران والعراق، قال سلامي: "سوف تسمعون أخبارًا جيدة عن الانتقام إن شاء الله".

وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية، التقى قائد الحرس الثوري الإيراني عددًا من زوار أربعينية الحسين، الذين "طالبوا بالانتقام لدماء الشهيد إسماعيل هنية"، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في طهران.

في سياق متصل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، السبت، إن الجيش الإسرائيلي لا يزال مستعدًا لأي هجوم انتقامي محتمل من قبل حزب الله المدعوم من إيران أو إيران، بسبب مقتل كبار قادتهم.

وقال هاغاري للصحفيين: "نحن نأخذ تهديدات أعدائنا على محمل الجد وكنا مستعدين لفترة طويلة. نحن مستعدون للغاية في الهجوم والدفاع، ولكن قبل كل شيء، أي تهديد ضد مواطني إسرائيل نحدده، ونقضي عليه، وبهذه الطريقة سنستمر. أي تطور سيحدث، سنطلع الجمهور على الفور".

وقال مراسل من قناة كان 11 الإسرائيلية إن هناك تقييمات موقفية تشير إلى أن حزب الله قد يهاجم قريبًا، لكن هااري لم يعط أي إشارة إلى موعد حدوث هجوم محتمل.