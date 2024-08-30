مقتل عمال بشركة نقل في غارة على قافلة مساعدات.. والجيش الإسرائيلي يعلق

(CNN)-- قالت منظمة "أنيرا" الخيرية التي نظمت قافلة إغاثة، إن غارة إسرائيلية على مركبة تحمل مواد إغاثة إنسانية في غزة أسفرت عن مقتل العديد من موظفي شركة نقل، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "مسلحين" استولوا على القافلة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن القافلة التي نظمتها منظمة "أنيرا" غير الحكومية بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية دخلت جنوب رفح، الخميس.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مسلحين استولوا على المركبة الأولى في القافلة، موضحا أنه "بعد الاستيلاء وبعد مزيد من التأكد من أنه لا يمكن مهاجمة سوى مركبة المسلحين، تم تنفيذ هجوم عليهم".

وزعم الجيش الإسرائيلي أن ضربته "أزالت التهديد" على القافلة، التي وصلت إلى وجهتها وفقا للخطة.

وبدورها، قالت مديرة منظمة "أنيرا" في الأراضي الفلسطينية، ساندرا رشيد، إن القافلة كانت تحمل إمدادات طبية ووقودا إلى مستشفى الهلال الأحمر الإماراتي في غزة. ووصفت الهجوم بأنه "حادث مروع".

وأردفت ساندرا رشيد: "القافلة، التي نسقتها أنيرا ووافقت عليها السلطات الإسرائيلية، ضمت موظفا في أنيرا لم يُصب بأذى لحسن الحظ". وقالت: "وبشكل مأساوي، قتل في الهجوم العديد من الأفراد، وجميعهم يعملون لدى شركة النقل التي نعمل معها، وكانوا في المركبة الأولى من القافلة".

ولم يتضح كم عدد الأشخاص الذين قتلوا.

وأوضحت رشيد لشبكة CNN، الجمعة، أن شركة النقل تعمل على إعداد تقرير عن الحادث، وأن أنيرا ستنشر تفاصيل إضافية في وقت لاحق.

وقالت إنه "رغم هذا الحادث المدمر، تمكنت المركبات المتبقية في القافلة من الاستمرار وتسليم المساعدات بنجاح إلى المستشفى".

وقال الجيش الإسرائيلي بعد الحادث إن ممثلي منسق أنشطة الحكومة في الأراضي الفلسطينية، تحدثوا مع ممثلي أنيرا، "الذين أكدوا أن جميع موظفي المنظمة والمساعدات الإنسانية الذين كانوا ضمن القافلة سالمون، ووصلوا إلى وجهتهم بأمان".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "وجود مسلحين داخل قافلة إنسانية دون تنسيق يتعارض مع الإجراءات ويجعل من الصعب تأمين القوافل وعمالها ويضر بالجهود الإنسانية في غزة".

وتأتي الضربة بعد تعرض قافلة إنسانية أخرى للهجوم في وقت سابق من هذا الأسبوع أثناء عودتها من مهمة إلى معبر كرم أبو سالم.

وقال برنامج الغذاء العالمي إن مركبة تعمل معه تعرضت لإطلاق نار، الثلاثاء، وأُصيبت "بعشر رصاصات على الأقل". وقال الجيش الإسرائيلي إن "الحادث قيد المراجعة".

وأضاف برنامج الغذاء العالمي أن المركبة تعرضت للهجوم رغم "وجود علامات واضحة عليها" أثناء تحركها نحو نقطة تفتيش تابعة للجيش الإسرائيلي. ومنذ ذلك الحين، أعلن البرنامج وقف حركة موظفيه في غزة.