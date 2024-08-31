السعودية.. فيديو متداول لوافد من سوريا يتلف العملة والأمن العام يتحرك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، السبت، القبض على وافدين من الجنسية السورية في منطقة الرياض، تعمد أحدهما إتلاف العملة والآخر قام بتوثيق ذلك ونشره في مقطع فيديو متداول.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض ألقت القبض على وافدين من الجنسية السورية، أتلف أحدهما النقود في محتوى مرئي متداول، لمخالفته النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود".

وأضاف المنشور أن "الشخص الآخر قام بتوثيق ذلك ونشره لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".

وأكد الأمن العام السعودي أنه "تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة".

كما نشر الأمن العام السعودي صورة للوافدين السوريين وأرفقها بمنشوره عبر منصة "إكس".