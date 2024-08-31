إصابة سبعة جنود أمريكيين خلال الهجوم على عناصر "داعش" في العراق

(CNN)-- قال ثلاثة مسؤولين دفاعيين أمريكيين إن سبعة جنود أمريكيين أُصيبوا في مداهمة بالعراق، مساء الخميس، أسفرت عن مقتل 15 من عناصر تنظيم "داعش".

وأُصيب خمسة من الجنود خلال العملية، وتم إجلاء جندي لتلقي المزيد من العلاج.

وأضاف المسؤولون أن اثنين آخرين من الجنود الأمريكيين أُصيبا "نتيجة السقوط خلال العملية"، حيث كان من الضروري إجلاء أحدهما "خارج مسرح العمليات لمتابعة الرعاية".

وأوضحوا أن جميع الأفراد المصابين في حالة مستقرة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الجمعة، إن عناصر داعش كانوا "مسلحين بأسلحة عديدة"، بما في ذلك القنابل اليدوية والأحزمة الناسفة.