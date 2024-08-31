فياضات اليمن.. العدسة ترصد لقطات وسط تحذيرات أممية

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—شهدت اليمن منذ مطلع الشهر الجاري فيضانات كاريثية في عدد من المناطق وسط تحذيرات أممية كشفت وفاة 97 شخصا ووسعت أزمة الغذاء بالدولة.

أشخاص يعبرون طريقًا تضرر بسبب الفيضانات الأخيرة باليمن Credit: Yemen News Agency (SABA)

ووفقا لبيان صادر عن مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تأثر أكثر من 56 ألف منزل و20 محافظة جراء الفيضانات.

رجال يركبون على ظهر شاحنة صغيرة عبر طريق غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة في منطقة عبس باليمن، 9 أغسطس 2024 Credit: ESSA AHMED/AFP via Getty Images)

وأدت الأضرار التي خلفتها الفيضانات إلى تفاقم أزمة النزوح الداخلي في اليمن، فبحسب أحدث بيانات المفوضية، والتي صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، فإن حوالي 4.5 مليون شخص يحتاجون بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية.

فتاة تمشي عبر بركة مياه خارج منزل في منطقة ضربتها الفيضانات الأخيرة في منطقة حيس جنوب محافظة الحديدة اليمنية في 28 أغسطس 2024. Credit: KHALED ZIAD/AFP via Getty Images)

ووفقًا لوكالة الأمم المتحدة، يعاني النازحون من انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير، فحوالي 85٪ من الأسر غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية اليومية، ولجأ العديد منهم إلى تقليل أحجام الوجبات أو عدم تناولها.