فياضات اليمن.. العدسة ترصد لقطات وسط تحذيرات أممية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—شهدت اليمن منذ مطلع الشهر الجاري فيضانات كاريثية في عدد من المناطق وسط تحذيرات أممية كشفت وفاة 97 شخصا ووسعت أزمة الغذاء بالدولة.
ووفقا لبيان صادر عن مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تأثر أكثر من 56 ألف منزل و20 محافظة جراء الفيضانات.
وأدت الأضرار التي خلفتها الفيضانات إلى تفاقم أزمة النزوح الداخلي في اليمن، فبحسب أحدث بيانات المفوضية، والتي صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، فإن حوالي 4.5 مليون شخص يحتاجون بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية.
ووفقًا لوكالة الأمم المتحدة، يعاني النازحون من انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير، فحوالي 85٪ من الأسر غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية اليومية، ولجأ العديد منهم إلى تقليل أحجام الوجبات أو عدم تناولها.