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نشر الأحد ، 01 سبتمبر / ايلول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مستخدمون على منصة إكس، تويتر سابقًا، ووسائل إعلام سعودية رسمية، الأحد، صورًا ولقطات فيديو لهطول أمطار غزيرة على المسجد الحرم والكعبة، وسط أداء قاصدي المسجد لمناسكهم.

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية بثا مباشرا عبر حسابها الرسمي على "إكس"، قالت فيه: "تحت زخات المطر، قاصدو المسجد الحرام يؤدون مناسكهم".

وأضافت القناة: "الحرم المكي الآن... الكعبة المشرفة تغتسل بالأمطار".

كما نشرت "الإخبارية" لقطات لرجال الأمن تحت زخات المطر في الحرم المكي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) في تقرير: "هطلت اليوم الأحد، أمطار غزيرة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، جعلها اللَّه سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها البلاد والعباد".

وقالت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين في منشور عبر منصة إكس، إن "فِرق النظافة والتجفيف تباشر أعمالها بشكل مباشر أثناء هطول الأمطار في المسجد الحرام".

وتفاعل مستخدمون ومواقع سعودية على منصة إكس، مع هطول الأمطار بغزارة على الحرم المكي وجاءت أبرز تعليقاتهم كالتالي: