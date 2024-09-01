(CNN)-- قال مسؤولان إسرائيليان لشبكة CNN إن ثلاثة من الرهائن الستة الذين استعاد الجيش الإسرائيلي جثثهم بعملية في غزة، السبت، كان من المقرر إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار النهائي.

Credit: Courtesy Goldberg-Polin family/Courtesy Gat family/Hostages and Missing Families Forum

وقال المسؤولان إنه كان من المقرر إطلاق سراح هيرش جولدبرج بولين، وإيدن يروشالمي، وكارمل غات كجزء من "الفئة الإنسانية" استنادا إلى الإطار الذي اتفقت عليه إسرائيل وحماس في أوائل يوليو/ تموز.

وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين: "لقد أرجأ رئيس وزرائنا الأمر، لقد فات الأوان بالنسبة للستة الذين قتلوا، ولكن الوقت حان للتوصل إلى اتفاق".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانيال هاغاري، قد قال في إفادة صحفية إن الرهائن الستة قتلوا على يد حماس "قبل وقت قصير من وصولنا إليهم"، وإنهم كانوا في نفق بمنطقة رفح.

من جهته، قال المتحدث باسم حماس والقيادي البارز بالحركة، عزت الرشق، في بيان إن "من يتحمل مسؤولية مقتل الأسرى لدى المقاومة هو الاحتلال الذي يصر على مواصلة حرب الإبادة والتهرب من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، والإدارة الأميركية بانحيازها ودعمها وشراكتها في هذا العدوان".