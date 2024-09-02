دبي، الإمارات العربية السعودية (CNN)-- أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، أمرين ملكيين بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء في المملكة، ومجلس الشورى السعودي، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال العاهل السعودي في الأمر الملكي الأول: "أمرنا بأن يُعاد تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء ابتداءً من 1/ 3/ 1446هجرية".

وتضم الهيئة بحسب الأمر الملكي الشخصيات التالية أسماؤهم:

1 ـ سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ــ رئيساً.

2 ـ الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان.

3 ـ الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

4ـ الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن التركي.

5 ـ الشيخ عبدالله بن سليمان بن محمد المنيع.

6 ـ الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن محمد بن حميد.

7 ـ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى.

8 ـ الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق.

9ـ الشيخ الدكتور سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري.

10ـ الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الكلية.

11ـ الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب.

12ـ الشيخ محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ.

13ـ الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد.

14ـ الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار بن محمد مزيد.

15ـ الشيخ الدكتور جبريل بن محمد بن حسن البصيلي.

16ـ الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان.

17ـ الشيخ الدكتور غالب بن محمد بن أبو القاسم حامظي.

18ـ الشيخ الدكتور سامي بن محمد بن عبدالله الصقير.

19ـ الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليله.

20ـ الشيخ عبدالباقي بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مبارك.

21ـ الشيخ الدكتور عبدالإله بن محمد بن أحمد الملا.

وختم الأمر الملكي الأول قائلا: "يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".

في حين نص الأمر الملكي الثاني على إعادة تكوين مجلس الشورى السعودي.

وقال الأمر الملكي: "يتكون مجلس الشورى من معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رئيسًا - والأعضاء التالية أسماؤهم لمدة أربع سنوات هجرية ابتداءً من 3/ 3/ 1446هجرية

1- معالي الدكتور مشعل بن فهم بن محمد السلمي (نائب رئيس مجلس الشورى).

2- معالي الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي (مساعد رئيس مجلس الشورى).

3- الدكتورة ابتسام بنت عبدالله بن عبدالرحمن الجبير.

4- الدكتور إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحديثي.

5 - الدكتور إبراهيم بن محمد بن عبدالله القناص

6- المهندس إبراهيم بن محمد بن هادي تركي آل دغرير.

7 – الأستاذ أحمد بن سعد بن فهد الكريديس.

8 - الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن بن مشحن الوردي.

9- الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى.

10- الأستاذ أحمد بن مبروك بن فرج الحجيلي.

11 - الدكتورة أروى بنت عبيد بن حمود الرشيد.

12- الدكتور أسامه بن حسن بن إبراهيم عارف.

13- معالي الأستاذ أسامة بن عبدالعزيز بن سعد الربيعة.

14- الأستاذ أسامة بن ياسين بن أحمد الخياري.

15- الدكتورة أسماء بنت سليمان بن عبدالله المويشير.

16- الدكتورة إشراق بنت علي بن أحمد رفاعي.

17- سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود.

18- الدكتورة آمال بنت يحي بن عمر الشيخ.

19- الدكتورة أمل بنت طلعت بن محمود قطان.

20- الدكتورة أمل بنت عبدالعزيز بن محمد الهزاني.

21- الدكتورة أميرة بنت أحمد بن عبدالرحمن الجعفري.

22 - الدكتورة إيمان بنت عبدالعزيز بن حمد الجبرين.

23- الدكتور باسم بن حمدي بن حامد السيد.

24 - اللواء بدر بن مساعد بن عبدالعزيز الشلهوب.

25 - الدكتورة بشرى بنت أحمد بن عبدالعزيز الحماد.

26 - الدكتور بندر بن معيض بن مقعد البقمي.

27 – الدكتور تركي بن صالح بن عبدالله العواد.

28 - الدكتور تركي بن مشهور بن عويجان العنزي.

29 - الدكتورة تقوى بنت يوسف بن محمد عمر.

30 - معالي الأستاذ ثامر بن نبيل بن عبدالإله نصيف.

31 - الدكتور حسن بن حجاب بن يحيى الحازمي.

32 - الدكتور حسن بن سالم بن حسن مصلوم آل مصلوم.

33 - الدكتور حمد بن حسين بن محمد نامي بالحارث.

34 – الأستاذة حنان بنت عبدالله بن محمد السماري.

35 – الدكتور خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الرويس.

36 - المهندس خالد بن عبدالله بن محمد البريك.

37 - معالي الدكتور خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن.

38 - الأستاذ خالد بن علي بن عبدالمحسن السيف.

39 - الأستاذ خالد بن ماجد بن سعود آل غرير.

40 - الأستاذ خالد بن محمد بن عبدالله محمد أبو ملحة.

41 - الأستاذ خالد بن محمد بن عبدالله الزومان.

42 - الدكتور خالد بن محمود بن عمر زبير.

43- الدكتورة دلال بنت محي الدين بن محمد علي نمنقاني.

44- الأستاذة رائده بنت عبدالله بن راشد أبونيان.

45 - الدكتور راشد بن مسلط بن عبدالله الشريف.

46 - الدكتورة ريمة بنت صالح بن أحمد اليحيا.

47 - الأستاذ زاهر بن محمد بن عبدالله الشهري.

48 - الأستاذ زياد بن معاشي بن ذوقان العطية.

49 - الدكتورة ساره بنت سليمان بن صالح قاسم.

50 - الدكتور سالم بن سيف بن سعد آل جربوع.

51 - المهندس سالم بن علي بن محمد الشهراني.

52 - الدكتورسالم بن مسفر بن عبدالله آل فايع.

53 - الأستاذ سعد بن صليب بن مطلق العتيبي.

54 - الدكتور سعد بن عبدالرحمن بن محمد العمري.

55 - معالي الأستاذ سعد بن مقبل بن غرم الله الميموني.

56 – الأستاذ سلام بن زكي بن عباس الخنيزي.

57 - الدكتور سلطان بن عقلاء بن حمود المرشد.

58- اللواءصالح بن حمدان بن يحى الزهراني.

59 - الدكتور صالح بن محمد بن صالح الشمراني.

60 - الدكتور صلاح بن خالد بن خير الله الطالب.

61 - الدكتور طارق بن سعيد بن هليل الشمري

62 - الأستاذ طارق بن عبدالرحمن بن عبد القادر فقيه.

63 - الدكتورة عائشة بنت حسن بن أحمد زكري.

64 - الدكتورة عائشه بنت علي بن محمد حنش عريشي.

65 - الدكتور عادل بن سراج بن صالح ميرداد.

66 - الدكتور عاصم بن محمد بن منصور مدخلي.

67 - الدكتور عاطف بن سعد بن عاطف الشهري.

68 - معالي الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد الحصين.

69 - المهندس عبدالرحمن بن سليمان بن إبراهيم السياري.

70 - اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن بن صنهات بن عبدالله الحربي.

71 - الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالإله بن براهيم السكران.

72- الدكتورعبدالرحمن بن عبدالمحسن بن محمد الراجحي.

73 - الدكتور عبدالرحمن بن علي بن محمد الجبر.

74 - الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز المهناء.

75 - المهندس عبدالعزيز بن بركات بن خضر المالكي.

76 - الدكتور عبدالعزيز بن سلامة بن محمد الجلعود.

77 - المهندس عبدالعزيز بن محمد بن حمود القديمي.

78 - الأستاذ عبدالله بن أحمد بن صالح آل طاوي.

79- الدكتورعبدالله بن سعد بن إبراهيم الوقداني.

80- الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عيفان.

81ـ الدكتور عبدالله بن علي بن عبادي الزهراني.

82ـ الدكتور عبدالله بن عمر بن عبدالرحمن النجار.

83 - معالي الأستاذ عبدالله بن فهد بن محمد الحسين.

84 - الدكتور عبدالله بن محمد بن عبدالله العطاس.

85 - الأستاذ عبدالله بن محمد بن عبدالله الماضي.

86 - الدكتور عبدالله بن نضال بن محمد عداس.

87 - الأستاذ عبدالمحسن بن إبراهيم بن عبدالعزيز الطوق.

88 - الدكتور عثمان بن موسى بن عثمان مقبول حكمي.

89- الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز بن عجلان العجلان.

90 – الدكتور عطية بن محمد بن عتيق العطوي.

91 - الأستاذ عقلاء بن علي التركي العقلاء.

92 – الدكتور علي بن إبراهيم بن علي اللاحم.

93- الدكتور علي بن إبراهيم بن علي حامد الغبان.

94 - الدكتورعلي بن سعد بن علي العلي.

95 – الأستاذ علي بن عائض بن قداح القحطاني.

96 - المهندس علي بن عايض بن ظافر القرني.

97 - اللواء علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل الشيخ.

98 – الدكتور علي بن محمد بن سعيد الشهراني.

99- اللواء الطيار الركن علي بن محمد بن يحي العسيري.

100 - الدكتورة عهود بنت سلطان بن محمد الشهيل.

101- الفريق عواد بن عيد بن عوده البلوي.

102 – الدكتور عيسى بن رفاعي بن بداح العتيبي.

103- الدكتورة غادة بنت طلعت بن عبدالهادي الهذلي.

104 – الأستاذ غانم بن راشد بن عبدالرحمن الغانم.

105 - الدكتور فارس بن عبدالله بن شافي العصيمي.

106 - الأستاذ فضل بن سعد بن محمد بوحسون البوعينين.

107 - الدكتور فهد بن حسن بن سعيد آل عقران.

108- سمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود.

109 - معالي الدكتور فهد بن سليمان بن عبدالله التخيفي.

110 - الدكتور فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن الطياش.

111 - المهندس فهد بن عثمان بن منصور الكعيك.

112 - الأستاذ فيحان بن عبدالعزيز بن قنيفذ بن لبدة.

113 - السأتاذ فيصل بن عبدالله فؤاد بن عبدالعزيز أبو بشيت.

114 - الدكتور فيصل بن عبدالله بن محمد البواردي.

115 - الدكتورة لبنى بنت حسين بن راشد العجمي.

116 - الدكتورة لطيفة بنت محمد بن عبدالعزيز العبد الكريم.

117- الدكتورة ليلى بنت عبدالغفار بن عبدالصمد فدا.

118 - الدكتور متعب بن عايد بن طلع المطيري.

119 - الدكتور مجدي بن ضيف الله بن عزيز السلمي.

120 - الدكتور محمد بن إبراهيم بن المحمد السحيباني.

121 - اللواء الركن محمد بن إبراهيم بن محمد العجاجي.

122 - الدكتور محمد بن حسين بن محمد عشري.

123 - الأستاذ محمد بن راشد بن إبراهيم الحميضي.

124- الأستاذ محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي.

125 - الدكتور محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الشعيبي.

126 - الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء.

127 - الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله الصالح.

128 - الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن محمد العقيل.

129 – الدكتور محمد بن علي بن خلوفة مباركي.

130 - الدكتور مصلح بن معيض بن حمدان الحارثي.

131 - المهندس مطلق بن الأسمر بن مفلح الشراري.

132 - الدكتور معتز بن طلعت بن محمد بخيت.

133- الدكتورمعن بن محمد بن عبدالفتاح المدني.

134 - الدكتورة معيضة بنت معيض بن محمد الغامدي.

135 - الدكتور مفلح بن ربيعان بن شفلوت القحطاني.

136 - الدكتورة منى بنت عبدالمحسن بن عبدالرحمن الفضلي.

137 - اللواء منصور بن سلطان بن عبدالله التركي.

138 - المهندس بن ناصر بن جديع الدوسري.

139- الأستاذ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز الدغيثر.

140 - الدكتور ناصر بن منصور بن محمد طيران.

141ـ الدكتورة نجوى بنت عبدالكريم بن عبدالله الغامدي.

142 - الدكتورة نهاد بنت عبدالله بن عبدالرحمن العمير.

143 - معالي الدكتور هاني بن محمد بن أحمد أبو راس.

144 - الدكتور هشام بن كمال بن محمد الفارس.

145 - الدكتورة هند بنت إبراهيم بن عايض الخماش.

146 - الأستاذ وليد بن حسن بن محمد أمين عبدالشكور.

147 - الدكتور وليد بن محمد بن إبراهيم العيسى.

148 - الدكتور ياسر بن عبدالرحمن بن محمود حافظ.

149 - الأستاذ يحيى بن محمد بن إبراهيم المطرودي.

150 – الأستاذ يزيد بن محمد بن عبدالله التويجري.

وختم الأمر الملكي السعودي قائلا: "يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه"، حسبما نقلت وكالة "واس".