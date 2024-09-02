السعودية.. التشهير بمواطنة ومقيمة مصرية ووزارة التجارة تكشف السبب

دبي، الإمارات العربية السعودية (CNN)-- أعلنت وزارة التجارة السعودية، الاثنين، صدور حكم بالتشهير بمواطنة سعودية ومقيمة مصرية صدر ضدهما حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بمكة، بعد ثبوت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري عبر صالون نسائي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت وزارة التجارة السعودية إنها "ضبطت أدلة مادية تؤكد مزاولة المقيمة المتستر عليها للنشاط التجاري لحسابها الخاص دون رخصة استثمار أجنبي، واستغلال السجل التجاري للمنشأة المسجلة باسم المواطنة، بالإضافة إلى تحصيلها إيرادات مالية عالية خلال فترة تشغيل الصالون، بينما تمنح المواطنة المتسترة مبلغاً زهيدًا قدره 500 ريال شهريًا (حوالي 133 دولارًا أمريكيًا) مقابل التستر"، طبقا لـ "واس".

وأضافت الوزارة السعودية في بيانها: "كما ثبت زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليها وتأجيرها مقر الصالون، ودفع مرتبات العاملات وتحصيل عوائد النشاط".

وبحسب "واس"، فقد "أصدرت المحكمة الجزائية بمكة حكمًا بالتشهير وغرامات مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليها عن المملكة، وعدم السماح لها بالعودة للعمل"، بحسب البيان.