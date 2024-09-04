دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف الرئيس التركي تفاصيل مباحثاته مع نظيره المصري، الذي يزور أنقرة للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة، بينها الوضع في قطاع غزة وملفات التعاون المشترك.

وقال أردوغان، في بيان له عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا)، الأربعاء: "سعدت باستضافة الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي في بلدنا. نحن عازمون على تعزيز تواصلنا ومشاوراتنا مع مصر التي لدينا معها مواقف وأهداف متشابهة حول العديد من القضايا".

وأكد أردوغان موقف تركيا ومصر تجاه القضية الفلسطينية، الداعي إلى "إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة منذ 11 شهرًا، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، هي أمور لا تزال تمثل أولوياتنا"، حسب قوله.

وأشار أردوغان إلى أن "32% من إجمالي المساعدات التي تم تقديمها إلى قطاع غزة حتى الآن جاءت من تركيا".

وقال الرئيس التركي إن بلاده تدعم جهود الوساطة بشأن غزة التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة، "من خلال وزارة خارجيتنا وجهاز الاستخبارات لدينا". كما شدد على سعي بلاده إلى "ضمان محاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم في غزة، أمام المحاكم الدولية".

وبحث أردوغان والسيسي عددًا من القضايا الإقليمية، التي تقع في نطاق اهتمام البلدين، لاسيما شرق البحر الأبيض المتوسط وسوريا وليبيا والسودان والقرن الإفريقي.

وتابع أردوغان: "وأكدنا من خلال إعلاننا المشترك، إرادتنا في تعزيز تعاوننا في جميع المجالات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والدفاع والصحة والبيئة والطاقة"، مضيفا: "نحن نواصل احتلال مرتبة بين أكبر 5 شركاء تجاريين لمصر في السنوات العشر الأخيرة".

وتحدث الرئيس التركي عن السير "بكل عزيمة وإصرار نحو هدفنا المتمثل في زيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة". وأعرب عن رغبته في "تطوير تعاوننا مع مصر في مجال الطاقة، لا سيما الغاز الطبيعي والطاقة النووية".

في فبراير/شباط الماضي، أجرى أردوغان زيارته الأولى إلى القاهرة منذ عام 2012، بعد عقد من القطيعة، على خلفية التغيرات السياسية في مصر، واختلاف المواقف من النزاعات في عدد دول المنطقة.