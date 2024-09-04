واشنطن: نهدف إلى تقديم قيادات "حماس" إلى العدالة في أمريكا أو إسرائيل

ما مصير الصفقة بين إسرائيل وحماس بعد مقتل 6 رهائن في غزة؟ إليكم ما نعلمه

(CNN)-- أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن استراتيجية الولايات المتحدة بشأن تقديم قيادات حركة "حماس" إلى العدالة "لم تتغير".

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي، إن "هناك عدة طرق يمكن من خلالها تقديم مقاتلي حماس المسؤولين عن وفاة الرهينة الإسرائيلي الأمريكي هيرش غولدبرج بولين إلى العدالة".

وأضاف أن "تقديم قيادات حماس للعدالة كان هدفا معلنا لواشنطن منذ هجوم الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول وهذا يمكن أن يحدث في النظام القضائي إما في إسرائيل أو في الولايات المتحدة".

وتابع: "عندما يتعلق الأمر بالسياسة الأمريكية، فقد أوضحنا منذ فترة طويلة أن أولويتنا الأولى عندما يتعلق الأمر بالإرهابيين هي رؤيتهم يتم القبض عليهم وإحضارهم إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم على جرائمهم".

وذكر: "هناك أوقات لا تستطيع فيها الولايات المتحدة القبض على إرهابيين، وذلك لأن قواتنا لا تتواجد في ساحة المعركة، ولا نملك القدرة على القبض عليهم، ولذلك نسعى إلى وسائل أخرى لتقديم الإرهابيين إلى العدالة، وهذا ينطبق على إسرائيل، وعلى دول أخرى أيضا"، وقال: "لن أضع جدولا زمنيا لذلك، لكنني أعتقد أن الولايات المتحدة أظهرت أن لدينا ذاكرة طويلة عندما يتعلق الأمر بتقديم المسؤولين عن مقتل مواطنين أمريكيين إلى العدالة".

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية وجهت عدة اتهامات إلى العديد من كبار قيادات حركة "حماس" بشأن الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر، وفقا للائحة الاتهام التي تم الكشف عنها، الثلاثاء.

ويواجه المتهمون: "إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمد المصري (محمد الضيف)، ومروان عيسى، وخالد مشعل، وعلي بركة"، 7 تهم، منها "الإرهاب، والتآمر على قتل مواطنين أمريكيين".

وتعد لائحة الاتهام أول خطوة جنائية من قبل وزارة العدل لمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن الهجوم.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب وفاة الرهينة بولين في غزة، مما دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين إلى التعهد بمحاسبة قيادات "حماس"، وأضاف بايدن خلال عطلة نهاية الأسبوع أن وفاة بولين كانت "مأساوية لأنها تستحق الشجب"، وتابع: "لا تخطئوا، سيدفع قيادات (حماس) ثمن هذه الجرائم".