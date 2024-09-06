(CNN) -- قُتلت ناشطة أمريكية بالرصاص خلال احتجاج ضد الاستيطان بالقرب من نابلس بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، بحسب مسؤولين فلسطينيين الجمعة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إن الناشطة قُتلت بعد إصابتها في الرأس خلال احتجاج في بلدة بيتا قرب نابلس، الجمعة، وقالت الوكالة وشهود عيان إنها قُتلت بـ"رصاص إسرائيلي حي"، وحاولت CNN التواصل مع الجيش الإسرائيلي للحصول على تعليق.

وذكرت الوكالة الفلسطينية أنه تم نقلها إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاتها.

ونقلت الوكالة عن مدير مستشفى رفيديا الجراحي الحكومي في نابلس فؤاد نافعة قوله إن الناشطة الأمريكية كانت متضامنة مع الفلسطينيين ولفت إلى أنها "من أصول تركية واسمها أيسينور إزجي إيجي وتبلغ من العمر 28 عاما"، وفقا للوكالة.

وأشعلت أنباء مقتل الناشطة الأمريكية تعاطفا واسعا معها من مستخدمي لمنصة "إكس"، الجمعة، نستعرض فيما يلي أبرز ما كتبوه عنها: