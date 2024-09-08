تلوم عائلة سيدة أمريكية قُتلت بالرصاص أثناء احتجاج في الضفة الغربية إسرائيل على مقتلها، حيث قال شاهدان إن آيسينور إيغي أصيبت برصاصة في رأسها من قبل القوات الإسرائيلية، ردًا على احتجاج الجمعة.

من جانبه، قال محافظ نابلس لشبكة CNN إن تشريح الجثة يؤكد أنها قُتلت برصاصة قناص إسرائيلي. ولا تستطيع شبكة CNN التحقق بشكل مستقل من تقارير التشريح.

وقالت الولايات المتحدة إنها طلبت إجراء تحقيق في إطلاق النار، لكن عائلة إيغي قالت إنها تريد تحقيقًا مستقلاً.





