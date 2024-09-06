ترامب: إسرائيل "لن تكون موجودة" إذا فازت كامالا هاريس

(CNN) -- زعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، أن إسرائيل "لن تكون موجودة" إذا فازت منافسته الديمقراطية نائب الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب، في خطابه أمام قمة الائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيجاس: "سوف يتم التخلي عنكم إذا أصبحت رئيسة، وأعتقد أنه يتعين عليكم شرح ذلك لشعبكم، لأنهم لا يعرفون ذلك، ليس لديهم أي فكرة عما سيفعلون، لن يكون لديكم إسرائيل إذا أصبحوا - إذا أصبحت رئيسة. لن تكون إسرائيل موجودة".

وكانت هاريس قالت إنها ملتزمة بأمن إسرائيل وحقها في الوجود، بينما تدفع من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.

وفي المقابل، زعم ترامب، الخميس، أنه إذا فاز الديمقراطيون "لن يكون لدينا دولة بعد الآن، ولن يكون لإسرائيل حليف".

وقال عن بايدن وهاريس: "سيحاولان إلقاء اللوم على إسرائيل"، وتعهد ترامب بدعم "حق إسرائيل في النصر في حربها ضد الإرهاب، واستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط"، وكذلك "بترحيل المتعاطفين الأجانب مع الجهاد وأنصار حماس من بيننا".

وقال المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري أيضا إنه سيعتقل "البلطجية المؤيدين لحماس الذين يخربون الممتلكات الحكومية"، وأضاف: "سوف أحذر كل رئيس جامعة، دافع الضرائب الأمريكي لن يدعم إنشاء متعاطفين مع الإرهاب على الأراضي الأمريكية".

وكان ترامب انتقد، في وقت سابق، الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي شهدتها الجامعات الأمريكية.

وقال دونالد ترامب، الذي زعم أنه "فعل لإسرائيل أكثر من أي رئيس آخر حتى الآن"، إن دعمه بين الناخبين اليهود قد يكون حوالي 50٪ وتساءل كيف يوجد الناخبون اليهود الذين لا يدعمونه.