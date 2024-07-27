ترامب يهاجم كامالا هاريس: لا تحب اليهود.. وخانت إسرائيل حليفة أمريكا

(CNN)-- وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، نائب الرئيس كامالا هاريس بأنها "لاتحب اليهود و خانت إسرائيل حليفة أمريكا".

وأضاف ترامب، خلال حضوره فعالية انتخابية أمام أنصاره في ولاية فلوريدا، أن هاريس "انحازت إلى الطرف المتشدد في حزبها فقط لتحقيق مكاسب سياسية، ربما لتحقيق مكاسب شخصية"، وتابع أنها "لا تحب اليهود، إنها لا تحب إسرائيل، هكذا هي الحال، وهكذا ستكون دائما".

وفي حديثه عن اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجع مارالاغو، ذكر ترامب: "قلت له كيف يمكن لشخص يهودي أو شخص يحب إسرائيل أن يصوت للديمقراطيين؟".

وكان ترامب قال، خلال اللقاء، إن هاريس "لم تحترم إسرائيل" في تصريحاتها للصحفيين بعد اجتماعها الخاص مع نتنياهو الخميس، حيث قالت: "ما حدث في غزة على مدى الأشهر التسعة الماضية مدمر، صور الأطفال القتلى والأشخاص اليائسين والجوعى الذين يفرون بحثا عن الأمان، وأحيانا ينزحون للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لا يمكننا أن نغض الطرف عن هذه المآسي، ولن أصمت".

وعلى صعيد الانتخابات الرئاسية، سخر ترامب من الرئيس الأمريكي جو بايدن لانسحابه من السباق وتأييد ترشح هاريس، وقال ترامب: "كانت فاشلة في إدارة فاشلة مع عبور الملايين من الناس الحدود، والآن لدينا مرشحة جديدة لهزيمتها، وهي الأقل كفاءة، ولا تتمتع بشعبية، ويسارية متطرفة، معا، بعد 4 أشهر من الآن، سنهزم كامالا هاريس".