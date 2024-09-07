(CNN)-- قال محافظ نابلس غسان دغلس لشبكة CNN إن الناشطة الأمريكية عائشة نور إزجي إيجي، قُتلت برصاصة قناص إسرائيلي في الرأس، وفقا لنتائج تشريح جثتها.

وأضاف محافظ نابلس لشبكة CNN، أن تشريح الجثة أُجري، الجمعة، في جامعة النجاح في نابلس، والتقرير بحوزة النائب العام الفلسطيني.

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق على نتائج التشريح جثة الناشطة الأمريكية من أصول تركية عائشة نور إزجي إيجي.

وقُتلت الشابة البالغة من العمر 26 عاما بالرصاص خلال احتجاج مناهض للاستيطان بالقرب من مدينة نابلس، في الضفة الغربية المحتلة، الجمعة، وفقا لمسؤولين أمريكيين وفلسطينيين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته "ردت بإطلاق النار على المحرض الرئيسي للنشاط العنيف الذي ألقى الحجارة على القوات وشكل تهديدا لهم".

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي "ينظر في تقارير تفيد بمقتل مواطنة أجنبية نتيجة إطلاق نار في المنطقة".