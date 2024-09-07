دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم القتل قصاصا بحق مواطن سعودي، بعد ثبوت اتهامه بقتل آخر، كما أعلنت تنفيذ حكم القتل تعزيرا في باكستاني الجنسية، بعد ثبوت إدانته بتهريب الهيروين المخدر إلى المملكة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان: "أقدم فهد بن محمد بن حراز العتيبي، سعودي الجنسية، على قتل جازع بن مشعل بن غايب الشيباني، سعودي الجنسية، وذلك بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما".

وأضافت الوزارة أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله قصاصاً، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً"، طبقا لوكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني، فهد بن محمد بن حراز العتيبي، سعودي الجنسية، السبت، 4/ 3/ 1446هجرية، الموافق 7/ 9/ 2024 ميلادية بمنطقة الرياض".

وأردفت وزارة الداخلية السعودية في بيان آخر: "أقدم شير محمد حضرة حسين، باكستاني الجنسية، على تهريب مادة الهيروين المخدر إلى المملكة، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيراً، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً".

وأضافت الوزارة السعودية في بيانها أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني شير محمد حضرة حسين، باكستاني الجنسية، السبت، 4/ 3/ 1446 هجرية، الموافق7/9/2024 ميلادية بمنطقة مكة المكرمة"، بحسب ما أفادت وكالة "واس".