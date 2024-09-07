دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، السبت، أن شرطة منطقة الرياض ألقت القبض على مقيم من الجنسية السودانية اعتدى على زوجته، سودانية الجنسية، إثر خلاف بينهما مما أدى إلى وفاتها.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أوضح أنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، عن حادثة اعتداء ووفاة مقيمة".

وأضاف: "فإنه تم القبض على مقيم من الجنسية السودانية لاعتدائه على زوجته من الجنسية نفسها، إثر خلاف بينهما مما أدى إلى وفاتها".

وأكد الأمن العام السعودي في منشوره أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية في الحادثة".