فيديو أين عثر الأمن الكويتي على "هيروين نقي" واحباط محاولة تهريبه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت وزارة الداخلية الكويتية، مقطع فيديو من عملية احباط تهريب كمية من مخدر "الهيروين النقي" إلى الدولة عبر أحد المنافذ الجوية.

مقطع الفيديو نشرته الداخلية الكويتية على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلة ببيان: "المكافحة تحبط تهريب حوالي كيلو ونصف من مادة الهيروين النقي الى البلاد عبر منفذ الشحن الجوي".

وأوضحت: "أحبط رجال المكافحة في قطاع الأمن الجنائي محاولة تهريب حوالي كيلو ونصف من مادة الهيروين النقي إلى البلاد، وتم ضبط الشخص المسؤول عن جلب المخدرات لصالح شبكة دولية متخصصة في تهريب المخدرات من إحدى الدول الآسيوية عبر منفذ الشحن الجوي، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك".

وأضافت: "بالتحقيق مع المتهم، اعترف بأن المخدرات تخصه وشركاءه خارج البلاد، بقصد الاتجار، وتم احالة المتهم والمضبوطات إلى نيابة المخدرات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".