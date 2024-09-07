الكويت.. وزارة الداخلية تكشف عن تشكيل عصابي مصري وتعلن ما قام به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السبت، عن كشف "تشكيل عصابي مصري"، امتهن تزوير الشهادات المرضية مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أنه تم ضبط شخصين من الجنسية المصرية في الكويت.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أسفرت الجهود الأمنية لقطاع الأمن الجنائي من خلال تكثيف عمليات البحث والتحري حول الخارجين عن القانون، عن تمكن إدارة مباحث محافظة العاصمة - قسم مباحث القادسية - من الكشف عن تشكيل عصابي خارج دولة الكويت امتهن تزوير الشهادات المرضية مقابل مبالغ مالية، وضبط شخصين من الجنسية المصرية في دولة الكويت".

وأضافت وزارة الداخلية الكويتية أنه "بمواجهتهما بالواقعة، أقرا واعترفا بتعاونهما مع آخرين خارج دولة الكويت لتزوير الشهادات المرضية مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها عن طريق الروابط البنكية".

وأكد منشور الوزارة أنه "تم إحالتهما إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

ونشرت الوزارة صورة للشخصين المصريين المتهمين في الواقعة وأرفقتها بمنشورها عبر منصة "إكس".