دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على هدف بين قريتي الغندورية وفرون في جنوب لبنان في وقت متأخر يوم 6 سبتمبر 2024

(CNN)-- أعلنت السلطات اللبنانية، السبت، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان آخران في غارة جوية إسرائيلية في جنوب لبنان.

وقالت وزارة الصحة العامة اللبنانية إن ثلاثة من عمال الطوارئ قتلوا في الهجوم أثناء محاولتهم احتواء حريق في بلدة فرون بمنطقة النبطية. وقالت إن الهجوم هو المرة الثانية التي يتم فيها استهداف فريق إسعاف خلال 12 ساعة، وهو انتهاك للقانون الدولي.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن الغارة "قضت على إرهابيين" من حركة أمل، وهي جماعة شيعية متحالفة مع حزب الله. وأصدرت حركة أمل بيانا قالت فيه إن اثنين من أعضائها قتلا "أثناء قيامهما بواجبهما الإنساني والوطني في الدفاع عن لبنان والجنوب".

وأصبح إطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران حدثا شبه يومي منذ بدء الحرب في غزة.

وقال حزب الله، السبت، إنه رد على الهجوم على فرون بإطلاق "سرب من الطائرات الانتحارية بدون طيار" على مقر للجيش الإسرائيلي تم إنشاؤه حديثا في أييليت، شمال إسرائيل، و"وابل من صواريخ الفلق" على مستوطنة كريات شمونة، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد عدة طائرات بدون طيار تعبر من الأراضي اللبنانية، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.