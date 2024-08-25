دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، افيخاي أدرعي، الأحد، تحذيرا للمدنيين اللبنانيين في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، وذلك بعد العملية العسكرية الإسرائيلية باستهداف مواقع للحزب، صباح الأحد.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره أدرعي على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: "قوات جيش الدفاع ترصد وتعترض وتهاجم في كل مكان يتطلب لإزالة التهديدات واستهداف حزب الله.. نحن نحذر المدنيين اللبنانيين الموجودين جنوب نهر الليطاني- نحن نرصد قيام حزب الله بإطلاق مقذوفات بشكل واسع نحو الأراضي الاسرائيلية بجوار منازلكم. أنتم في خطر. نحن نهاجم ونزيل تهديدات لحزب الله. يجب على كل من يتواجد بالقرب من الأماكن التي يعمل فيها حزب الله الابتعاد عنها فورًا لحماية نفسه وأفراد عائلته".

وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 100 من طائراته المقاتلة "قصفت ودمرت الآلاف من منصات إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله، والتي كانت تهدف إلى إطلاق النار الفوري باتجاه شمال ووسط إسرائيل".

واضاف الجيش الإسرائيلي: "تم قصف أكثر من 40 منطقة إطلاق في لبنان خلال الضربات".

ولم يعلق حزب الله بعد على هذا الادعاء.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الضربات الإسرائيلية في وقت مبكر، الأحد، هي "الأعنف منذ بداية الحرب"، قائلة إنه "اعتبارًا من الساعة الرابعة فجرًا، لم تتوقف الغارات الجوية المعادية عن استهداف البلدات الجنوبية".

واضافت الوكالة الوطنية للإعلام أن شخصا قتل في الغارات، مضيفة أن أضرارا لحقت بالمحاصيل والبنية التحتية أيضا.