عدة غارات على جنوب لبنان الأحد.. والجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل

انفجارات عنيفة وقصف متبادل.. ما الذي يحدث بين حزب الله وإسرائيل؟

بعد هجوم إسرائيلي غير مسبوق.. شاهد لحظة اعتراض رشقات صاروخية كبيرة من حزب الله

حزب الله يهاجم إسرائيل بـ"سرب من المسيّرات".. كيف يشكل الحزب خطرًا أكبر من إيران؟

نتنياهو: وجهنا "ضربات ساحقة" للأعداء في الأيام الماضية.. ماذا قال عن حماس والحوثي وحزب الله؟

(CNN)-- أفادت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية الرسمية، عن وقوع غارات جوية متعددة في قرى حول بلدة مرجعيون في جنوب لبنان، الأحد.

وأضافت الوكالة أن طائرات حربية إسرائيلية كانت تحلق فوق المناطق الغربية والوسطى من جنوب لبنان، حتى شمال نهر الليطاني، على بعد حوالي 20 كيلومترا من الحدود الشمالية لإسرائيل.

وفي الوقت نفسه، قالت وكالتا الأمم المتحدة اللتان تعملان على نطاق واسع بجنوب لبنان- اليونيفيل ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، في بيان، الأحد: "على ضوء التطورات المقلقة عبر الخط الأزرق منذ الصباح الباكر، تدعو اليونيفيل ومكتب منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان الجميع إلى وقف إطلاق النار والامتناع عن المزيد من الأعمال التصعيدية".

و"الخط الأزرق" هو ​​خط ترسيم حددته الأمم المتحدة في عام 2000 بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.

وأضافت الوكالتان أن "العودة إلى وقف الأعمال العدائية، يليه تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 1701، هو السبيل الوحيد الدائم للمضي قدما".

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ المزيد من الهجمات، الأحد، ضد أهداف لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في تحديث عملياتي، إن "الجيش الإسرائيلي قصف في الساعة الأخيرة منصات إطلاق لحزب الله في عدة مناطق في جنوب لبنان لإزالة التهديدات".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه "بالإضافة إلى ذلك، رصد الجيش الإسرائيلي خلية إرهابية تعمل في منطقة الخيام بجنوب لبنان. وسرعان ما قصف سلاح الجو الإسرائيلي الإرهابيين".