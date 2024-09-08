أول تعليق من نتنياهو على مقتل 3 إسرائيليين عند معبر اللنبي مع الأردن

فيديو مزعوم لمسلح يمشي في موقع حادثة معبر اللنبي بينما يمكن سماع إطلاق أعيرة نارية

القدس (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن المواطنين الإسرائيليين الثلاثة الذين قُتلوا عند معبر اللنبي مع الأردن، الأحد، قتلهم "إرهابي خسيس"، حسب وصفه.

وفي تصريحات في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أضاف نتنياهو أن إسرائيل "محاطة بأيديولوجية قاتلة يقودها محور الشر الإيراني".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "في الأيام الأخيرة، قتل إرهابيون ستة من رهائننا بدم بارد وثلاثة ضباط شرطة إسرائيليين. القتلة لا يميزون بيننا، يريدون قتلنا جميعا، حتى آخر واحد، اليمين واليسار، العلمانيين والمتدينين، اليهود وغير اليهود"، حسب قوله.

وأضاف نتنياهو أن هدف حماس هو "زرع الانقسام بداخلنا، وشن حرب نفسية على عائلات الرهائن، وممارسة الضغط السياسي الداخلي والخارجي على الحكومة الإسرائيلية، وتمزيقنا من الداخل".

وأشار رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى أن الإسرائيليين يعرفون أننا "ملتزمون بكل قوتنا لتحقيق أهداف الحرب - القضاء على حماس، وإعادة جميع رهائننا، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل، وأن نعيد بأمان سكاننا في الشمال والجنوب إلى منازلهم".