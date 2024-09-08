لقي 3 حراس أمن إسرائيليين حتفهم بعد هجوم على معبر بين الأردن والضفة الغربية المحتلة، حيث وقع إطلاق النار عند معبر اللنبي.

ويقول مسؤولو الأمن الإسرائيليون إن "إرهابيًا" فتح النار على العمال عند المعبر وتم تحييده. كما قال مسؤول إسرائيلي إن المسلح كان سائقًا أردنيًا.

الحادثة وقعت قرابة الساعة 10 صباحًا، ووفقًا لمدير المحطة الأولى، أليكس تشين، كان سائق الشاحنة الأردني موجودًا في المحطة. خرج من سيارته واقترب من حراس الأمن ثم أطلق النار عليهم، وقتلهم جميعًا عن قرب، ثم قُتل هو نفسه على يد حراس أمن آخرين.

أغلقت إسرائيل مؤقتًا المعابر الحدودية الـ3 بين إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، كما وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا الهجوم بأنه من تنفيذ "إرهابي حقير" على حد تعبيره.

من جانبهم، فتح الأردنيون تحقيقًا ويقولون إنهم سيحققون للوصول إلى حقيقة ما حدث في هذه الواقعة.