دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل قصاصا بحق مواطن سعودي بعد بعد ثبوت إدانته بقتل آخر، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم محمد بن صايل بن بتال الثبيتي، سعودي الجنسية، على قتل عبدالله بن ذعار بن يوسف العتيبي، سعودي الجنسية، وذلك بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته إثر خلاف بينهما".

وأضافت الداخلية السعودية: "تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه، وقتله قصاصاً، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني محمد بن صايل بن بتال الثبيتي، سعودي الجنسية، الثلاثاء، بتاريخ 7/ 3/ 1446 هجرية، بمنطقة الرياض"، بحسب البيان.