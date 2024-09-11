هديل غبّون

عمّان، الأردن (CNN) -- أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن أن نسبة الاقتراع في انتخابات البرلمان الـ20 بلغت 32.25%، وذلك بعد إغلاق صناديق الاقتراع بنحو ساعتين ليل الثلاثاء، لتسجل نسبة الاقتراع هذه الانتخابات زيادة طفيفة عن انتخابات 2020.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة موسى المعايطة، في مؤتمر صحفي، إن هذه النسبة تخطت نسبة الاقتراع في الانتخابات السابقة، حيث أدلى مليون و638 ألفا و351 مقترع ومقترعة بأصواتهم من بين أكثر من 5 ملايين و80 ألف ناخب وناخبة.

وأضاف المعايطة أن 515 ألف مغترب لم يشاركوا في الاقتراع لتواجدهم في الخارج ، فيما لم تدرج أسماء نحو 200 ألف على جداول الناخبين النهائية لعدم توثيق أماكن إقامتهم، حيث يعتمد محل الإقامة بموجب قانون الانتخاب معيارا أساسيا لإدراج الناخبين في الجداول.

ونوه المعايطة إلى أن نسبة مشاركة النساء في هذه الانتخابات شهدت "تراجعا" قياسا على الانتخابات الماضي، حيث بلغت 48% في حين بلغت نسبة اقتراع الذكور 52% .

وبالنسبة للمدن الكبرى، فقد شهدت دوائر العاصمة عمان التي أعيد تقسيمها من 5 دوائر انتخابية إلى 3 دوائر، "تحسنا طفيفا" في نسب الاقتراع عن انتخابات سابقة إلا أنها ماتزال في حدود متدنية حيث بلغت النسبة الأقل في دائرة العاصمة الثانية 18.29%، بينما سجلت دائرة محافظة الكرك جنوبي البلاد نسبة اقتراع هي الأعلى بلغت 61.73%.

وشهدت هذه الانتخابات، تسجيل أكثر من 40 قضية تجاوز ومخالفة انتخابية، وأكد المعايطة أن هذه التجاوزات التي رصدتها الهيئة المستقلة والمخالفات الانتخابية، سجلت انخفاضا قياسا على دورات انتخابية سابقة.

من جهته، أعلن الناطق الإعلامي باسم الهيئة محمد خير الرواشدة، في وقت سابق، عن إحالة 44 قضية تجاوز إلى الادعاء العام، مشددا على أن الكشف عن هذه التجاوزات غير مسبوق، نظرا لتطبيق معايير رقابية مشددة بين الهيئة المستقلة والأجهزة الأمنية منوها إلى أن هذه الجرائم أو المخالفات لم تؤثر على سير ونزاهة العملية الانتخابية، "لكشفها قبل "الوصول إلى صندوق الاقتراع.

ومن المتوقع أن تستغرق عملية إعلان النتائج النهائية، 48 ساعة حيث ستُعلن فور الانتهاء من عملية الفرز في 18 دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة بعد تحديد أيضا عدد الأصوات المطلوبة للقوائم الانتخابية للتأهل إلى التنافس على المقاعد النيابية الـ138، وفقا لنسبة الحسم المحددة في قانون الانتخاب لسنة 2022 من مجموع أصوات المقترعين.