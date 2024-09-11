دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب ومنافسته، كامالا هاريس، حول أحداث غزة وإسرائيل في مناظرتهما الرئاسية الأولى، فجر الأربعاء.

وقال ترامب في مقطع الفيديو المتداول: "عندما تتحدث (هاريس) عن إسرائيل.. فجأة.. هي تكره إسرائيل، حتى أنها لم تقابل نتنياهو عندما توجه إلى الكونغرس للقيام بخطاب مهم للغاية، رفضت أن تكون هناك لأنها كانت في حفلة، تكره إسرائيل، إذا أصبحت رئيسة أنا أعتقد ان إسرائيل لن تكون موجودة خلال عامين من الآن وأنا كنت جيدا في التوقعات وآمل أن أكون مخطئا بهذه.."

وأضاف ترامب: "هي تكره إسرائيل وفي نفس الوقت في طريقتها الخاصة تكره السكان العرب.. المكان كله سينفجر العرب واليهود إسرائيل ستختفي.. إيران ما كانت لتملك أموالا لحماس أو لحزب الله أو لأي من الـ28 قالبا إرهابيا، ما كان ليكون لديهم أموال.. والآن هم (إيران) أمة غنية وما يقومون به هو توزيع هذه الأموال، انظروا ما يحدث مع الحوثي واليمن أنظروا ما يحدث في الشرق الأوسط، ما كان هذا ليحصل، أنا سأحل الأمر بسرعة.."

من جهتها قالت هاريس ردا على سؤال كيف يمكننا وقف ما يجري بين إسرائيل حماس في غزة: "لنفهم كيف وصلنا إلى هذه النقطة، في السابع من أكتوبر، حماس وهي جماعة إرهابية قتلت 1200 إسرائيلي الكثير من بينهم يافعون كانوا يشاركون في حفلة واغتصبت النساء، قلت حينها وأقول الآن يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها وسنساعدها.."

وتابعت هاريس قائلة: "هناك أبرياء فلسطينيون كثر وبأعداد كبيرة قتلوا، أطفال ونساء، ما نعرفه هو أن هذه الحرب يجب أن تنتهي فورا وكيف تنتهي هو باتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وسنعمل على مدار الساعة لتحقيق ذلك ونعلم أننا يجب أن نرسم الطريق لحل الدولتين ويجب أن يكون في هذا الحل أمن للشعب الإسرائيلي ولإسرائيل وبالدرجة ذاتها للفلسطينيين ولكن سأؤكد أنني دائما سأعطي إسرائيل القدرة للدفاع عن نفسها وخصوصا حيال إيران أو أي تهديد تفرضها إيران ووكلاءها على إسرائيل ولكن يجب أن يكون لدينا حل دولتين حيث يمكن إعادة إعمار غزة وحيث يحظى الفلسطينيون بالأمن والكرامة وحق تقرير المصير.."