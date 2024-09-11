خلال المناظرة الرئاسية التي أجراها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مع نائب الرئيس، كامالا هاريس، قال ترامب إن هاريس "تكره إسرائيل"، مشيرًا إلى أن إسرائيل "ستختفي" إذا أصبحت هاريس الرئيسة.

وأضاف ترامب أنه إذا كان رئيسًا، "لما بدأ" ما يحدث في غزة، ومضى قائلًا: "لو كنت رئيسًا، لما دخلت روسيا أبدًا... إلى أوكرانيا وقتلت ملايين الأشخاص، عندما يكون الأمر أسوأ بكثير مما يفهمه الناس عما يحدث هناك".

وتابع: "في الوقت نفسه، (هاريس) تكره السكان العرب بطريقتها الخاصة لأن المكان بأكمله سوف ينفجر. العرب واليهود وإسرائيل. ستختفي إسرائيل".

وأشار إلى أن "إيران كانت مفلسة تحت حكم دونالد ترامب. الآن، تمتلك إيران 300 مليار دولار لأنها رفعت جميع العقوبات التي كانت مفروضة في عهدي. لم يكن لدى إيران أموال لحماس أو حزب الله أو أي من المجالات الثمانية والعشرين المختلفة للإرهاب"، مضيفًا: "كانوا مفلسين. الآن، هم دولة غنية، وما يفعلونه هو نشر هذه الأموال في كل مكان".

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