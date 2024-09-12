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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، الثلاثاء، أن بلادها لم تصدر منذ 8 يناير/ كانون الثاني أي تصريح جديد لشحن أسلحة أو مكوناتها إلى إسرائيل.

وقالت جولي، للصحفيين على هامش اجتماع لنواب الحزب الليبرالي الكندي في مدينة نانايمو، إن حكومتها الليبرالية برئاسة جاستن ترودو لن تسمح بإرسال أسلحة كندية "بشكل غير مباشر" إلى إسرائيل، وفقا لما ذكره موقع راديو كندا.

وشددت وزيرة الخارجية الكندية أنه "لن يتم إرسال أي سلاح أو مكون أسلحة مصنع في كندا إلى قطاع غزة".

وذكرت جولي: "هدفنا هو ضمان عدم إرسال أي أسلحة أو مكونات أسلحة كندية إلى غزة، ولهذا السبب أنا على اتصال مع شركة جنرال ديناميكس".

وكانت الوزيرة تشير إلى موافقة الولايات المتحدة مؤخرا على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة إجمالية قدرها 20 مليار دولار أمريكي، من ضمنها ذخائر مصنوعة في مقاطعة كيبيك الكندية.

وينص العقد البالغة قيمته 61.1 مليون دولار أمريكي على تسليم إسرائيل 50 ألف قذيفة هاون من صنع الفرع الكندي لشركة "جنرال دايناميكس للمنتجات الدفاعية والأنظمة التكتيكية" الذي يقع مقره الرئيسي ومصنع الذخيرة التابع له في مدينة روبانتيني الكيبيكية، وفقا للراديو.

وقالت جولي إنها طلبت من وزارتها "إجراء مراجعة وفحص لكل ما هو موجود فيما يتعلق بتصاريح التصدير الحالية"، وأضافت: "هذا الصيف، قمت بتعليق حوالي 30 تصريحا قائما للتصدير إلى إسرائيل".

وقال الراديو، إنه وفقا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الكندية فإن إسرائيل تُعد ثاني أكبر دولة حصلت على أكبر عدد من رخص التصدير المستخدمة للسلع والتقنيات العسكرية في 2023 من كندا بعد الولايات المتحدة.

وارتفعت قيمة صادرات الأسلحة من كندا إلى إسرائيل، خلال 10 سنوات، قرابة 7 أضعاف، من 4.5 ملايين دولار في 2014 إلى 30.6 مليون دولار في2023.