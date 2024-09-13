دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أن "عنصرا إجراميا شديد الخطوة"، مطلوب ضبطه أقدم على إطلاق النار على قوات الأمن في محافظة قنا جنوب مصر، مما أدى إلى مقتله وإصابة أحد ضباط الشرطة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء الخميس: "تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء (عنصر إجرامي شديد الخطورة- سبق اتهامه في 10 قضايا أبرزها (شروع في قتل - سرقة -مخدرات- سلاح وذخيرة"، ومطلوب التنفيذ عليه في عدد 12 قضية متنوعة أبرزها (شروع في قتل - مخدرات - سلاح وذخيرة- سرقة بالإكراه) بدائرة مركز شرطة قوص بقنا".

وأضافت وزارة الداخلية المصرية أنه "وباستهدافه بمأمورية بمشاركة قطاعي الأمن العام- الأمن المركزي- ومديرية أمن قنا، حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن مصرعه وإصابة ضابط شرطة من قوة قطاع الأمن المركزي، تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج".

وأكدت الوزارة في منشورها أنه "عُثر بحوزته على (2 بندقية آلية- عدد من الطلقات -2 بندقية خرطوش -1500 قرص مخدر- كيلوغرام لمخدر الحشيش- كمية من مخدر الشابو- دراجة نارية بدون لوحات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

ونشرت وزارة الداخلية المصرية صورة للمضبوطات التي قالت إنها عثرت عليها خلال العملية، وأرفقتها بمنشورها على منصة "إكس".