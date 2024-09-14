دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام الأردني، السبت، أنه يتم التحقيق في مقاطع فيديو تم تداولها بإطلاق أعيرة نارية على أحد المقار الانتخابية في محافظة معان، خلال انتخابات مجلس النواب الأردني، بحسب بيان.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية في بيان على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك: "لجان التحقيق لمتابعة ما تم تداوله من فيديوهات وبلاغات لإطلاق العيارات النارية خلال الانتخابات البرلمانية، قد باشرت بمتابعة فيديو جرى تداوله لشخص مقنع يقوم بإطلاق عيارات نارية من سلاح أوتوماتيكي بأحد المقار الانتخابية في محافظة معان".

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ "لجان التحقيق تمكنت من خلال التحقيقات وجمع المعلومات من تحديد هوية الشخص وتحديد مكان وجوده، لتقوم عندها قوة أمنيّة بمداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم وبُوشرت التحقيقات معه"، طبقا لما أفادت وكالة "بترا".

وأشار الناطق الإعلامي إلى أن "لجان التحقيق والمتابعة في فيديوهات إطلاق العيارات النارية تواصل عملها وتحقيقاتها في مختلف مناطق المملكة، للوصول وإلقاء القبض على كل من أقدم على ذلك السلوك الخطر المهدد لحياة الآخرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم"، بحسب البيان.