الأردن: بعد تكليف جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة..إليكم سيرته الذاتية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كلف العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الأحد، الدكتور جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة الدكتور بشر الخصاونة، التي قبل استقالتها، إليكم السيرة الذاتية لرئيس الحكومة المكلف.

اسمه جعفر عبد عبدالفتاح حسّان من موالد عام 1968، هو سياسي ووزير أردني سابق عمل في عدّة مناصب، شملت وزير التخطيط والتعاون الدولي بين (2009 - 2013) ومدير مكتب الملك عبدالله الثاني (2014 – 2018)، وشغل منصب نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية في 2018، ليعود مديرا لمكتب الملك عبدالله الثاني بين عامي (2021-2024)، وهو مؤلف كتاب: "الاقتصاد السياسي الأردني - بناء في رحم الأزمات".

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" حول السيرة الذاتية لجعفر حسان، فقد "تلقى دراسته في مدرسة المطران في عمان التي تخرج منها عام 1985، وأكمل دراسته الجامعية في فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة، حيث حصل على شهادة البكالوريوس وشهادات الماجستير والدكتوراة".

وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال، ووالده عبد عبدالفتاح حسان الدنادنة من مواليد خريبة السوق (1921-1990 ).

وحصل رئيس الوزراء المكلف على العديد من الشهادات العلمية، منها شهادتي الدكتوراة والماجستير في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من المعهد الأعلى للدراسات الدولية والتنموية بجامعة جنيف بسويسرا، وشهادة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد-كمبريدج بالولايات المتحدة، وشهادة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن بالولايات المتحدة، وشهادة البكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية في باريس، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وتم تعيينه ملحقا في وزارة الخارجية الأردنية عام 1991، وعمل في مكتب السكرتير العسكري للملك عبدالله الثاني، ومكتب المستشار الثقافي للملك/ الديوان الملكي الهاشمي (1993- 1995)، وكان ضمن بعثة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف (1995 – 1999)، وعمل بمجلس أمن الدولة/ الديوان الملكي الهاشمي (1999 – 2001)، وقائماً بالأعمال ونائباً للسفير الأردني في واشنطن (2001 – 2006)

كما عمل وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي (2009-2013) في حكومتَي سمير الرفاعي الأولى والثانية، وحكومة معروف البخيت الثانية، وحكومة عون الخصاونة، وحكومة فايز الطراونة الثانية، وحكومة عبدالله النسور الأولى. وشغل بصفته وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي منصب محافظ الأردن لدى كلّ من البنك الدولي، وبنك التنمية الإسلامي، وبنك الإعمار الأوروبي، طبقا لوكالة "بترا".

ونال الدكتور جعفر حسان العديد من الأوسمة، منها وسام مئوية الدولة الأولى، ووسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى، ووسام الاستقلال من الدرجة الثالثة، ووسام الجدارة من درجة الصليب الأعظم من البرتغال.

ومن جانبه، كتب رئيس الوزراء الأردني المكلف في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الأحد: "شرّفني سيدي جلالة الملك اليوم بتكليفي بتشكيل حكومة جديدة. أدرك أن العمل العام شرف عظيم وأمانة غالية ومسؤولية كبيرة نؤديها بكل ضمير أمام الله، وستعمل الحكومة بكل طاقتها لخدمة الأردن والأردنيين، وتنفيذ ما ورد في كتاب التكليف السامي، وفق برنامج واضح أساسه العمل المخلص الجاد".