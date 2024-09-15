السعودية: مواطن ينشر محتوى له "دلالات جنسية" والأمن العام يعلن القبض عليه

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
السعودية: مواطن ينشر محتوى له "دلالات جنسية" والأمن العام يعلن القبض عليه
Credit: BILAL QABALAN/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، الأحد، أنه تم إلقاء القبض على مواطن سعودي في منطقة الرياض، نشر محتوى ذا دلالات جنسية وخادشة للحياء وسلوكيات منافية للآداب العامة.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، تويتر سابقًا، إن "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض ألقت القبض على مواطن نشر محتوى ذا دلالات جنسية وخادشة للحياء وسلوكيات منافية للآداب العامة في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف الأمن العام السعودي في منشوره أنه "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن السعودي صورة للمواطن الذي تم اعتقاله وأرفقها بحسابه على منصة إكس.

قد يهمك أيضاً

السعودية.. وافد يمني تحرش بفتاتين والأمن يكشف اسمه

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.