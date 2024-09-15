دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، الأحد، أنه تم إلقاء القبض على مواطن سعودي في منطقة الرياض، نشر محتوى ذا دلالات جنسية وخادشة للحياء وسلوكيات منافية للآداب العامة.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، تويتر سابقًا، إن "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض ألقت القبض على مواطن نشر محتوى ذا دلالات جنسية وخادشة للحياء وسلوكيات منافية للآداب العامة في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف الأمن العام السعودي في منشوره أنه "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن السعودي صورة للمواطن الذي تم اعتقاله وأرفقها بحسابه على منصة إكس.