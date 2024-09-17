دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أُصيب السفير الإيراني لدى لبنان، مجتبي أماني، ضمن موجة انفجارات مفاجئة لأجهزة اتصالات اللاسلكية من نوع "بيجر"، حسبما أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية.

وأوردت وكالة مهر للأنباء أنه "أُصيب سفير إيران في لبنان، مجتبى أماني جراء هجوم إسرائيلي سيبراني استهدف لبنان وسوريا".

وأوردت وكالة الأنباء اللبنانية أن عشرات من عناصر حزب الله، أُصيبوا عندما انفجرت أجهزة الاتصال اللاسلكية (بيجر) الخاصة بهم. في حين تشير تقديرات إلى أن إجمالي عدد المصابين يصل إلى المئات.

ورفعت وزارة الصحة اللبنانية حالة "الاستفار إلى أقصى درجة"، وسط وجود "أعداد كبيرة من المصابين بجروح مختلفة تتوافد إلى المستشفيات اللبنانية"، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وفقا للوكالة، فإن هذه الانفجارات "غير المسبوقة وقعت "في الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى العديد من المناطق اللبنانية، حيث تم وبواسطة تقنية عالية تفجير نظام الـ pagers المحمول باليد"، وأشارت إلى أن "معظم المستشفيات في الجنوب والضاحية والبقاع تشهد عملية نقل الإصابات إليها، وأطلقت النداءات للمواطنين للتبرع بالدم".