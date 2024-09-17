(CNN)-- أصيب عشرات من عناصر حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، الثلاثاء، عندما انفجرت أجهزة الاتصال اللاسلكية (بيجر) الخاصة بهم، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام وتقارير إعلامية أخرى.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية رفع حالة "الاستفار إلى أقصى درجة"، في ظل وجود "أعداد كبيرة من المصابين بجروح مختلفة تتوافد إلى المستشفيات اللبنانية".

وحثت وزارة الصحة اللبنانية المواطنين الذين يمتلكون تلك الأجهزة على الابتعاد عنها.

وفقًا لتقارير وكالة رويترز، وقعت انفجارات في الضاحية الجنوبية لبيروت المعروفة باسم الضاحية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن "حدثًا أمنيًا غير مسبوق وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى العديد من المناطق اللبنانية، حيث تم وبواسطة تقنية عالية تفجير نظام الـ pagers المحمول باليد".

وأفادت الوكالة أن "معظم المستشفيات في الجنوب والضاحية والبقاع تشهد عملية نقل الإصابات إليها، وأطلقت النداءات للمواطنين للتبرع بالدم من كافة الفئات في هذه المستشفيات".

تُظهر مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء انفجارات في مواقع مختلفة تبدو قوية.

في مقطع فيديو من كاميرات المراقبة، يمكن رؤية رجل يقطف فاكهة في سوبر ماركت عندما مزق انفجار حقيبته إلى أشلاء. ويمكن رؤية المارة وهم يركضون وهم يسمعون الانفجار، بينما يسقط الرجل على الأرض ممسكًا بأسفل بطنه. وبعد عدة ثوانٍ، يمكن سماعه يئن من الألم.

وقال الجيش الإسرائيلي، الذي انخرط في ضربات متبادلة مع حزب الله منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إنه لن يعلق على الحادث.

في حين قالت قناة المنار، المرتبطة بحزب الله، إن "أجهزة "بيجر" تنفجر في أيدي حامليها في عدد من المناطق اللبنانية".