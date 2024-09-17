دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الثلاثاء، موعد الإعلان عن انتهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في العراق، مشيرا إلى أن مبررات وجود التحالف انتهت، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأكد السوداني في مقابلة مع "بلومبيرغ" نقلتها وكالة "واع": "سنعلن موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق خلال المشاركة بالمؤتمر الدولي ضد (داعش)"، مشيرا إلى أن "إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق جزء من البرنامج الحكومي".

وذكر شياع السوداني أن العراق "تحول من مرحلة الحروب إلى مرحلة الاستقرار، وأن داعش لم يعد يمثل تهديدا للدولة العراقية"، على حد قوله.

وأردف محمد شياع السوداني أن "مبررات وجود التحالف الدولي انتهت وليس هناك حاجة لوجود 86 دولة"، موضحا أنه "وفق الرؤية والتقييم بدأنا حواراً صريحاً مع التحالف الدولي تخللته مناقشات كثيرة"، طبقا لما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف السوداني: "ناقشت مع الرئيس الأمريكي في واشنطن ملف التحالف الدولي وشكلنا لجنة ثنائية في شهر أغسطس/آب من العام الماضي بين القادة العسكريين لبدء الحوار".

وأشار شياع السوداني إلى أن تلك "اللجنة توصلت إلى تفاهمات حول ترتيب انسحاب التحالف الدولي، وكان من المؤمل أن تعرض النتائج والإعلان عنها، إلا أن مسألة الحرص على عدم خلط الأوراق وإحداث سوء فهم، تقرر تأجيل الإعلان خلال المشاركة بمؤتمر دولي للتحالف ضد داعش"، حسب وصفه.

‏وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن "إيران كانت داعمة للعملية السياسية وفي هزيمة داعش، والعراق هو الدولة الوحيدة التي لديها ‏علاقات ثنائية متميزة مع إيران والولايات المتحدة، ومن خلال تلك العلاقة، نريد ونسعى إلى تقريب وجهات النظر بين البلدين"، مؤكدا: "‏لا نريد تصرفات الدول الأخرى أن تربك الوضع الأمني في العراق والمنطقة، هذه استراتيجيتنا في التعامل".

ومن جهة أخرى، أكد محمد شياع السوداني، أن "العراق دولة مهمة في منظمة أوبك وننسق مع شركائنا في (أوبك بلس)، خاصة مع المملكة العربية السعودية، من أجل الالتزام بحصص الإنتاج، والعراق ملتزم بالتخفيض الطوعي لتصدير النفط للمحافظة على الأسعار ومصلحة المنتجين والمستهلكين"، بحسب "واع".