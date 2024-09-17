السعودية.. وزارة الداخلية تعدم مواطنا قصاصا وتوضح كيف قتل زوجته

الشرق الأوسط
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السعودية.. وزارة الداخلية تعدم العوفي قصاصا وتوضح كيف قتل زوجته
Credit: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بحق مواطن في منطقة مكة المكرمة، بعد ثبوت إدانته بقتل زوجته، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم علي بن حميد بن محمد آل عيظه العوفي، سعودي الجنسية، على قتل زوجته روان بنت علي بن محمد الدعبلي، سعودية الجنسية، بالاعتداء عليها بالضرب في مواضع متفرقة من جسدها، وحرقها مما أدى إلى وفاتها"، طبقا لوكالة "واس".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصاً، وأصبح الحُكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً"، حسبما أوردت الوكالة السعودية.

وأكدت الوزارة السعودية أنه "قد تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني علي بن حميد بن محمد آل عيظه العوفي، سعودي الجنسية، الثلاثاء، بتاريخ 14/ 3/ 1446 هجرية، الموافق 17/ 9/ 2024 ميلادية بمنطقة مكة المكرمة"، طبقا لم أفاد البيان.

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