بعد زيارة السيسي لأنقرة.. افتتاح مصنع تركي باستثمارات 110 ملايين دولار

(CNN)-- افُتتح مصنع تركي في مدينة العاشر من رمضان (شرق العاصمة القاهرة)، الأربعاء، باستثمارات قوامها 110 ملايين دولار لإنتاج 1.5 مليون جهاز منزلي سنويًا تصدر نسبة 60% منها للخارج، فيما أكد رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، أن هناك استثمارات جديدة منتظرة في قطاعات الصناعة والمقاولات خلال الفترة المقبلة.

وخلال زيارة الرئيس المصري إلى أنقرة، تم الاتفاق على زيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار، وذلك من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين واستثمار الإمكانيات المتاحة، كما تم توقيع 17 مذكرة تفاهم في مجالات متنوعة، أبرزها الاستثمار الصناعي والتعليم العالي والسكك الحديدية والاتصالات والزراعة والرعاية الصحية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الطاقة الجديدة والمتجددة وحماية البيئة.

وجذبت مصر 3 شركات عالمية عملاقة، وهي شركة "هايير" الصينية العالمية، وشركة "بيكو" التركية ثاني أكبر شركة على مستوى العالم، وشركة "بوش" المقرر افتتاح مصنعها "في القريب العاجل"، وفق تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

قال رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي، عادل اللمعي، إن هناك تدفقات ضخمة للاستثمارات التركية لمصر خلال الفترة الحالية، بعد تحسن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، عقب تبادل الزيارات بين رئيسي البلدين خلال العام الجاري، معتبرًا 2024 عامًا للاستثمارات التركية في مصر. وتوقع أن يستمر هذا الزخم حتى العام المقبل.

وتعمل في مصر 1700 شركة تركية بحجم استثمارات يقدر بأكثر من 3 مليارات دولار، منها 200 مصنع في صناعات الغزل والنسيج والملابس والكيماويات، وفق بيان صادر عن مجلس الأعمال المصري التركي.

توقع اللمعي، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن تشهد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشرق وغرب بورسعيد ومدينة السادات الصناعية تدفقات من استثمارات تركية ضخمة خلال الأشهر المقبلة، خاصة في ظل تحسن مناخ الاستثمار في مصر، واستقرار سوق الصرف، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وحدد أبرز القطاعات التي يقبل عليها المستثمرون الأتراك في صناعات الملابس، والغزل والنسيج، والكيماويات، والمقاولات.

وبلغ حجم التجارة بين مصر وتركيا 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2024، وفق بيانات رسمية.

قال عادل اللمعي، إن هناك زيارة لوفد من رجال الأعمال المصريين إلى تركيا خلال الربع الأخير من العام الجاري لبحث جذب الاستثمارات التركية وزيادة حجم التبادل التجاري، مضيفًا أن السوق المصري يتوافر به مزايا تنافسية عديدة، منها اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الأسواق العربية والأوروبية وأمريكا، وانخفاض تكلفة الإنتاج في ظل انخفاض أسعار الطاقة والأجور، وهذه المزايا تسهم في جذب الاستثمارات التركية لمصر خلال الفترة المقبلة.