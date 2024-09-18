ما تفسيرات الخبراء لـ"تفجيرات بيجر" حزب الله اللبناني؟

(CNN)-- طرح خبراء نظريتين حول التفجيرات التي أصابت أجهزة نداء آلي (البيجر) يمتلكها عناصر في "حزب الله" اللبناني في أماكن مختلفة في وقت واحد الثلاثاء.

وتقول إحدى النظريات إنه كان هناك خرق للأمن السيبراني لـ"حزب الله"، مما تسبب في ارتفاع درجة حرارة بطاريات الليثيوم في الأجهزة وتفجيرها.

وفي المقابل، هناك نظرية مفادها أن هذا كان "هجوما على سلسلة التوريد" للأجهزة، حيث تم العبث بها أثناء عملية التصنيع والشحن.

وقال المحلل السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية ديفيد كينيدي، لشبكة CNN إن التفجيرات التي شوهدت في مقاطع الفيديو التي نٌشرت عبر الإنترنت تبدو "كبيرة جدا بحيث لا يمكن أن تكون عملية اختراق عن بعد من شأنها أن تتسبب في انفجار بطارية الليثيوم".

وأضاف كينيدي أنه يجد النظرية الثانية أكثر معقولية، وأوضح: "من المرجح أن يكون لدى إسرائيل عملاء بشريون في حزب الله زكانت أجهزة مزروعة بالمتفجرات ومن المرجح أن تنفجر فقط عند تلقي رسالة معينة".

وتابع: "التعقيد المطلوب لتنفيذ هذا الأمر لا يصدق لأن الأمر كان يتطلب العديد من عناصر الاستخبارات المختلفة منها العملاء لأنهم الطريقة الرئيسية لتحقيق ذلك، إلى جانب اختراق سلسلة التوريد من أجل إجراء تعديلات على الأجهزة".

يذكر أن "حزب الله" والحكومة اللبنانية ألقيا بـ"اللوم" على إسرائيل في الهجوم، وفي المقابل، لم تعلق الحكومة الإسرائيلية.