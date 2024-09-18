ما تعليق إيران و"حماس" على "تفجيرات بيجر"حزب الله اللبناني؟

(CNN)-- قُتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وجُرح 2800 جراء تفجيرات أصابت أجهزة نداء آلي (البيجر) يمتلكها عناصر في "حزب الله" اللبناني المدعوم من إيران في جميع أنحاء لبنان، الثلاثاء، وفقا لوزير الصحة اللبناني فراس الأبيض.

وكان سفير إيران في بيروت مجتبى أماني أحد المصابين، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

وحث المسؤولون اللبنانيون المواطنين الذين يمتلكون تلك الأجهزة على التخلص منها.

وألقى "حزب الله" بـ"اللوم" على إسرائيل، وتعهد بـ"الانتقام"، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه لن يعلق على الحادثة.

ومن جانبه، ألقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بـ"اللوم" على إسرائيل في التفجيرات، واصفا إياها بـ"الإرهاب الإسرائيلي"، وذلك في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، الثلاثاء.

وأعرب عراقجي، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، عن "التعازي لأسر الضحايا والمصابين، وتعهد بتقديم المساعدة الطبية اللازمة".

وفقًا لقناة برس تي في الإيرانية الرسمية، استفسر عراقجي عن الحالة الصحية للسفير الإيراني، الذي أصيب في الانفجارات، وشكر لبنان على علاجه على الفور.

وتحدث عراقجي أيضا مع زوجة السفير، وأكد دعم إيران له وعرض المساعدة في نقله إلى طهران.

وأعربت حركة "حماس"، في بيان، عن "تضامنها مع حزب الله والشعب اللبناني"، وقالت: "ندين بشدة العدوان الإرهابي الصهيوني الذي استهدف المواطنين اللبنانيين بتفجير أجهزة اتصال في مناطق مختلفة من الأراضي اللبنانية، وكذلك المنشآت المدنية والخدمية".

وأضافت: "نثمن جهاد وتضحيات إخواننا في حزب الله، وتصميمهم على مواصلة دعم ومساندة شعبنا الفلسطيني في غزة، ونعرب عن تضامننا الكامل مع الشعب اللبناني وإخواننا في حزب الله، ونقدم تعازينا القلبية لأسر الضحايا".

وتأتي تلك تفجيرات وسط تصاعد الهجمات بين "حزب الله" وإسرائيل، مما أدى إلى تزايد التوترات في المنطقة، والتي بدأت عقب هجوم "حماس" على إسرائيل في 2023 ثم الحرب الإسرائيلية على "حماس" في غزة.