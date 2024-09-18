وزير الخارجية السعودي لـCNN حول التطبيع مع إسرائيل: لا رجعة عن إقامة دولة فلسطينية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية.

وقال ولي العهد السعودي، في خطاب بافتتاح أعمال الدورة التاسعة لمجلس الشورى، الأربعاء: "تتصدر القضية الفلسطينية اهتمام بلادكم، ونجدد رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، متجاهلة القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة".

وأضاف الأمير محمد بن سلمان: "ولن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب، في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك. ونتوجه بالشكر إلى الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية تجسيداً للشرعية الدولية، ونحث باقي الدول على القيام بخطوات مماثلة".

في تصريحات له في مارس/آذار الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "هذا الشيء.. (خطة التطبيع) كنا نعمل عليه منذ عدة أشهر، في الواقع، كنا نعمل على هذا الأمر بشكل مكثف قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول (هجوم حماس على إسرائيل) وفي الواقع، كان من المقرر أن آتي إلى المنطقة، إلى السعودية وإسرائيل في 10 أكتوبر".

رغم ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي وقتها إن هناك "تقدم جيد وحقيقي"، لكنه "لا يمكنه وضع إطار زمني لذلك" لحدوث التطبيع بين السعودية وإسرائيل.

وفي يناير/كانون الثاني، كان مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن حل الدولتين بات أمرًا غير قابل للتفاوض بالنسبة لولي العهد السعودي.