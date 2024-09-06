بلينكن يعلن عن فحوى محادثاته مع الإسرائيليين والسعوديين بشأن التطبيع

(CNN) -- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، إن "من واجب الطرفين (إسرائيل وحركة حماس) التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المتبقية" المتعلقة بوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.

وكان بلينكن في إسرائيل قبل عدة أسابيع وزعم أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على مقترح أمريكي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، ودعا "حماس" إلى القيام بنفس الشيء.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، الخميس، في مؤتمر صحفي في هايتي إن الولايات المتحدة "في تقوم بمناقشات نشطة للغاية مع شركائنا في هذه الجهود مصر وقطر".

وأضاف: "أتوقع أنه في الأيام المقبلة، سنشارك إسرائيل وستشارك حماس أفكارنا، نحن الثلاثة، حول كيفية حل الأسئلة العالقة المتبقية، وبعد ذلك سيكون الوقت مناسبًا فقط للأطراف لاتخاذ قرار بنعم أو لا".

وكان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قال، الأربعاء، إن الاتفاق تم الاتفاق عليه بنسبة 90٪، وهو رقم كرره بلينكن، الخميس، وأن القضايا المتبقية تتعلق بنشر القوات الإسرائيلية داخل غزة وتبادل الرهائن بالفلسطينيين في سجون إسرائيل.

والخميس، دحض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الادعاء بأن الاتفاق تم الاتفاق عليه بنسبة 90٪.

وفي سياق متصل، رفض بلينكن فكرة عدم التوصل إلى اتفاق تطبيع سعودي إسرائيلي في ظل وجود إدارة بايدن، على الرغم من احتمالية ضئيلة على ما يبدو للوصول إلى الشروط اللازمة لهذه الصفقة.

وقال بلينكن: "من الواضح جدا بالنسبة لي من محادثاتي مع الإسرائيليين والسعوديين أن كلاهما يرغب بشدة في متابعة هذا الأمر".

وأكد أنه ستكون هناك حاجة إلى "مسار موثوق به لدولة فلسطينية"، معترفا بأن "الكثير من العمل يجب أن يبذل".

وأضاف: "لكن بالنظر إلى كل العمل الذي قمنا به، والذي قامت به الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية على مدار العام الماضي فيما يتعلق بما قد يكون مطلوبا بيننا، ونظرا لحقيقة أن إسرائيل والسعودية، في محادثات معنا، أعربتا بوضوح عن أن هذا شيء يرغبان في متابعته، أعتقد أنه إذا تمكنا من الوصول إلى وقف إطلاق النار، تظل هناك فرصة من خلال توازن هذه الإدارة للمضي قدمًا في التطبيع".

يذكر أن نتنياهو أعلن معارضته لإنشاء دولة فلسطينية.