انفجار أجهزة "البيجر" لعناصر حزب الله.. هذا ما قالته إيران عن إسرائيل

(CNN) -- اتهمت إيران إسرائيل بتنفيذ "عمل إرهابي" و"إبادة جماعية" بعد انفجار أجهزة الاستدعاء (البيجر) المملوكة لأعضاء حزب الله، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 2800 آخرين الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن الانفجارات جاءت "استمرارا للعمليات المعقدة للكيان الصهيوني ومرتزقته".

وأضاف كنعاني: "إن هذه الممارسات تتعارض بشكل صارخ مع كافة المبادئ الأخلاقية والإنسانية، وكذلك مع القانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي، وهي تستوجب الملاحقة الجنائية الدولية والمحاكمة والعقاب".

وكان السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، من بين المصابين في بيروت إلى جانب موظفين في السفارة، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.

وقال كنعاني إن التفجيرات، التي علمت CNN أنها كانت نتيجة تعاون مشترك بين جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) والجيش الإسرائيلي، تُثبت أن إسرائيل "تُشكل تهديدا جديا على الأمن والسلام الدوليين".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قائلا: "يجب على المجتمع الدولي التحرك فورا لضمان محاسبة المسؤولين الصهاينة المجرمين"، حسب قوله.