(CNN)— نفت شركة "غولد أبولو" التايوانية التي تظهر علامتها التجارية صناعتها أجهزة النداء "البيجر" المنفجرة التي استخدمتها إسرائيل على ما يبدو لاستهداف حزب الله، قائلة إنها من صنع موزع أوروبي.

وفي بيان، الأربعاء، قالت شركة "غولد أبولو" ومقرها تايوان، إن طراز أجهزة الاستدعاء AR-924 التي شوهدت في الصور المتداولة للانفجارات تم تصميمها وتصنيعها من قبل موزعها BAC Consulting، ومقره في العاصمة المجرية، بودابست.

وجاء في البيان: "بموجب اتفاقية التعاون، نسمح لشركة BAC باستخدام علامتنا التجارية لبيع المنتجات في مناطق محددة، ولكن تصميم المنتجات وتصنيعها يقع على عاتق شركة BAC وحدها".

وأضافت الشركة في بيانها: "فيما يتعلق بنموذج النداء (البيجر) AR-924 المذكور في التقارير الإعلامية الأخيرة، نوضح أن هذا النموذج من إنتاج وبيع شرك BAC تقدم شركتنا فقط ترخيص العلامة التجارية ولا تشارك في تصميم هذا المنتج أو تصنيعه".

وقالت الشركة التايوانية أيضًا إنها "تلتزم دائمًا باللوائح ذات الصلة وتحافظ على شراكات شفافة ومتوافقة مع المتعاونين معنا".

وقد تواصلت CNN مع شركة BAC للحصول على رد أو تعليق على البيان.

ولم تقدم "غولد أبولو" أي معلومات إضافية حول شركة BAC وعندما سأل الصحفيون في مقر الشركة في تايبيه، مؤسس الشركة، هسو تشينغ كوانغ، عن المزيد من التفاصيل، لم يجب.

ومع ذلك، في مؤتمر صحفي في وقت سابق، الأربعاء، وصف هسو أن شركته أقامت علاقة مع موزع أوروبي منذ حوالي ثلاث سنوات، وقال إن الشركة الأوروبية استوردت في البداية منتجات النداء والاتصالات الخاصة بشركة غولد أبولو. وفي وقت لاحق، أبلغت الشركة Gold Apollo بأنها ترغب في إنشاء جهاز النداء الخاص بها وطلبت الحق في استخدام العلامة التجارية للشركة التايوانية.

يصف الموقع الإلكتروني لشركة BAC Consulting بأنها "شبكة من المستشارين"، تجد "حلولًا مبتكرة" للعلاقات الدولية والبيئة والتنمية والابتكار.