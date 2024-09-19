مصدر يوضح سبب شن إسرائيل هجوم "البيجر" ضد "حزب الله"

بعد تفجيرات "البيجر" في لبنان.. هل ستؤدي العملية إلى ردع حزب الله؟

(CNN) -- قال مصدر إسرائيلي مطلع على شؤون الأمن القومي، الأربعاء، إن بلاده شنت هجوما، الثلاثاء، على أجهزة النداء الآلي (البيجر) التي يستخدمها عناصر "حزب الله" اللبناني بعد أن اعتقدت أن الحزب اكتشف هذه الخطة.

وأضاف المصدر أن القرار اتخذ قبل انتشار تفاصيل الخطة، وتخلص عناصر "حزب الله" من تلك الأجهزة، وتابع أن الأمر كان عبارة عن فرصة "إما تستغلها أو تخسرها".

وذكر المصدر أن الهجوم لم يكن يهدف إلى تصعيد التوترات مع لبنان، بل كان ضربة تستهدف "حزب الله".

وأشار المصدر إلى علاقات إيران مع "حزب الله"، مضيفًا: "عليك أن تسأل لماذا كان السفير الإيراني في لبنان يحمل جهاز لحزب الله".